Росбанк для среднего и крупного бизнеса
Добро пожаловать в раздел для компаний с оборотом от 400 млн ₽ в год
Здесь вы найдете финансовые решения, разработанные профессионалами для вашего бизнеса
Всё необходимое для РКО в пакетах услуг
Новый партнёр
Рублёвые платежи
10 шт. включено, далее 60 ₽ за платёж
Переводы на счета физлиц
до 150 000 ₽ — бесплатно, далее комиссия от 1% в зависимости от суммы
Выдача справок
включено в пакет
Обслуживание
согласно стандартным тарифам
Внесение наличных в банкоматах
согласно стандартным тарифам
990 ₽
в месяц
Выгода
Рублёвые платежи
50 шт. включено, далее 25 ₽ за платёж
Переводы на счета физлиц
до 500 000 ₽ — комиссия 0,15%, далее от 1% в зависимости от суммы
Выдача справок
включено
Обслуживание
включено
Внесение наличных в банкоматах
до 200 000 ₽ — бесплатно, свыше — комиссия от 0,25%
2 792 ₽
При оплате сразу за год — скидка 20%
При ежемесячной оплате стоимость 3 490 ₽
Настоящие возможности
Рублёвые платежи
300 шт. включено, далее 19 ₽ за платёж
Переводы на счета физлиц
до 500 000 ₽ — комиссия 0,15%, далее от 0,5% в зависимости от суммы
Выдача справок
включено
Обслуживание
включено
Внесение наличных в банкоматах
до 300 000 ₽ — бесплатно, свыше — комиссия от 0,2%
4 867 ₽
При оплате сразу за год — скидка 25%
При ежемесячной оплате стоимость 6 490 ₽
Максимальное покрытие
Рублёвые платежи
700 шт. включено, далее 17 ₽ за платёж
Переводы на счета физлиц
до 1 млн ₽ — комиссия 0,15%, далее от 0,5% в зависимости от суммы
Выдача справок
включено
Обслуживание
включено
Внесение наличных в банкоматах
до 500 000 ₽ — бесплатно, свыше — комиссия от 0,15%
6 650 ₽
При оплате сразу за год — скидка 30%
При ежемесячной оплате стоимость 9 500 ₽
Предлагаем индивидуальные решения
С вами будут работать специалисты, которые понимают специфику вашей отрасли — они найдут решения даже для нестандартных задач
Почему Росбанк
Обладаем капиталом более 500 млрд рублей
Инвестируем деньги в цифровизацию и запускаем новые сервисы, которые развивают ваш бизнес
Объединяем технологии и сервис
Внедряем инновации, сохраняя живое общение и индивидуальный подход к решению ваших задач
Обслуживаем более 1,5 млн
Среди наших партнеров — Самолет Плюс, Гемотест, СДЭК, Роза Хутор, М.Видео,
Оставьте заявку, чтобы обсудить индивидуальные условия